Кандидат у мери Києва, народний депутат Ірина Верещук предметно розкритикувала чинного міського голову Віталія Кличка за корупцію та розкрадання бюджетних коштів столиці.

Інтерв’ю з Верещук транслювалося в ефірі телеканалу Кyiv Live.

"Київська влада на чолі з Кличком звикла робити з міського бюджета годівничку. Вони звикли на дороги витрачати мільярди щороку, роблячи з цього перманентний, систематичний процес. А потім розводять руками, мовляв, що ми можемо зробити? Грошей не вистачає. Але в Києва величезний бюджет – 58 мільярдів гривень цьогоріч. Проблема ж в тому, що на дорогах в Києві системно і безперебійно крадуть – день і ніч. Дороги в Києві є великою корупційною годівницею", – зазначила політик.



Торкнулася вона й проблеми критичної недостатності парковок в столиці.



"Віталій Кличко може скільки завгодно робити пішохідний центр, вилучати автівки евакуаторами, влаштовувати перформанси, тиснучи на водіїв. Які просто не мають де запаркувати свої автівки і вимушені порушувати правила. Бо немає ані перехоплюючих стоянок, ані підземних паркінгів в центрі. В Києві офіційно 26 тисяч паркомісць і близько мільйону автомобілів! Проблема і у нових забудовах, коли на 1800 квартир передбачається 300 паркомісць. І ніхто не контролює забудовників, щоб вони закладали в проекти ЖК необхідну кількість паркомісць. Хоча це – відповідальність столичної влади", – констатувала Верещук.



Окремо вона згадала про розбиті київські тротуари, наголосивши, що це – виключно відповідальність мера Кличка.



"А чому Кличко не бачить, у якому стані тротуари та нічого не робить з цим? Бо він ними не ходить. Якби він хоч раз побачив, як матуся з візочком, з маленькою дитиною має йти розбитим тротуаром по ямах, то, можливо, він би краще розумів і людей, і їхні біди", – припустила народний депутат.



На її думку, багато столичних проблем пов’язано з так званим "смотрящим" Денисом Комарницьким, з яким Кличко перебуває у корупційному зв'язку.



"Мене дивує, чому такий зовні сильний Кличко виявився таким слабким. Він слабкий – і тому корумпований. Люди повірили йому, віддали голоси, а ним керують Комарницкий та інші люди, які абсолютно не уповноважені громадою. Вони не несуть жодного зобов’язання і мали б бути за межами прийняття рішень і взагалі управлінських процесів. Це кліка чи синдикат, якому в 21-му сторіччі в європейській столиці не місце!" – наголосила Ірина Верещук.