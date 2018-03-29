Київська міська рада хоче, щоб крамниці відмовилися від поліетиленових пакетів

Київська міська рада рекомендуватиме крамницям пропонувати покупцям альтерантиву одноразовим поліетиленовим пакетам, а саме біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбинки тощо.

Відповідне рішення опубліковане на сайті КМДА.

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Контролювати виконання такого рішення поклали на Комісію з питань торгівлі та підприємництва, а також на Комісію з питань екологічної політики.

У рішенні зазначається, що щороку в Україні на 1 людину припадає понад 500 поліетиленових пакетів, тим часом період розкладання одного становить понад 100 років.

У Київраді сподіваються, що таке рішення дозволить забезпечити захист навколишнього середовища та збереження довкілля у Києві.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року Київська міська рада звернулася до Верховної Ради щодо необхідності прийняти закон, який заборонить використання та продаж поліетиленових пакетів в Україні