17:20
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Київська міська рада хоче, щоб крамниці відмовилися від поліетиленових пакетів

283 Читать новость на русском
Поліетиленові пакети
Поліетиленові пакети / ecology.unian.ua

Київська міська рада рекомендуватиме крамницям пропонувати покупцям альтерантиву одноразовим поліетиленовим пакетам, а саме біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбинки тощо.

Відповідне рішення опубліковане на сайті КМДА.

Читайте також: Землі загрожує перенаселення: тривожні дані науковців

Контролювати виконання такого рішення поклали на Комісію з питань торгівлі та підприємництва, а також на Комісію з питань екологічної політики.

У рішенні зазначається, що щороку в Україні на 1 людину припадає понад 500 поліетиленових пакетів, тим часом період розкладання одного становить понад 100 років.

У Київраді сподіваються, що таке рішення дозволить забезпечити захист навколишнього середовища та збереження довкілля у Києві.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року Київська міська рада звернулася до Верховної Ради щодо необхідності прийняти закон, який заборонить використання та продаж поліетиленових пакетів в Україні

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Екологія КМДА
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Нехтуючи пожежною безпекою ми нехтуємо своїм життям
сьогодні, 17:02 Нехтуючи пожежною безпекою ми нехтуємо своїм життям
Лев Парцхаладзе 37
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сьогодні, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 3241
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 14:01 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
10592
4G в Україні: коли запрацює і як підключити
сьогодні, 13:01 4G в Україні: коли запрацює і як підключити
Яніна Ткачук 19642
Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
сьогодні, 12:01 Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
Народний проект 1436
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук