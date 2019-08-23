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      Київська прокуратура викрила схему розкрадання 100 мільйонів гривень "ВТБ Банку"

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      Прокуратура розкрила схему розкрадань під час ліквідації "ВТБ Банку"
      Прокуратура розкрила схему розкрадань під час ліквідації "ВТБ Банку" / strana.ua

      Київська прокуратура спільно з СБУ викрила схему, за якою зловмисники привласнили 100 мільйонів гривень "ВТБ Банку". Для втілення схеми директор банку залучив до махінації приватного нотаріуса.

      Схема полягала у тому, що нотаріус виготовляв підроблені договори купівлі-продажу банку, повідомляє прокуратура міста Києва.

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      Мовиться про 2 нежитлові приміщення у Харкові і 23 квартири у Голосіївському районі Києва. Завдяки підробленим документам зловмисникам вдалося перереєструвати право власності на 11 об'єктів, завдавши збитки на суму близько 100 мільйонів гривень.

      На усі об'єкти нерухомості, які стали предметом злочину, накладено арешт. Право власності на незаконно відчужені об'єкти фактично повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

      Директору банку та "чорному нотаріусу" оголошено підозри у заволодінні чужим майном, зловживанні повноваженнями та підробці документів. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

      Що відомо про розкрадання у "ВТБ Банку"?У 2018 році Національний банк України відніс "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних. Відтак банк фактично було оголошено збанкрутілим.

      Згодом у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб з'ясували, що під час ліквідації "ВТБ Банку" в установі здійснювали незаконну перереєстрацію права власності на нерухомість. Тоді йшлося про викрадення нерухомості на 105 мільйонів гривень.

      blog_ava
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      Теги: Новини України СБУ Банки Київська прокуратура Корупція Служба безпеки України Новини нерухомості НБУ
      Джерело: 24 канал
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