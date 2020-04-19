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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Київська романтика в карантин: кумедні фото з мережі

      - Читать новость на русском
      Люди у протигазах і люди-сміттєві кульки / колаж 24 каналу

      Обмеження через карантин не можуть стримати людських почуттів: романтику і дружніх посиденьок багатьом дуже не хочеться залишати у цей час. Однак, дехто вирішив робити це у досить кумедний спосіб.

      Кумедні фото парочки, яка у протигазах та захисних костюмах влаштувала романтичну прогулянку, опублікували у телеграм-каналі CORONAVIRUS | Коронавірус | Екстрено, пише "Апостроф".

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      Київська романтика цієї весни. Головне, не переплутати людину всередині костюму,
      – підписали фото.


      Така вона, нинішня романтика / Фото Апостроф

      Хоч люди і одяглися в протигази, піти на шопінг у київський ЦУМ їм не вдасться – центр просто наразі закритий.


      У ЦУМ нині не пустять навіть у протигазах / Фото Апостроф

      Ще одне креатив користувачів стосується дружніх посиденьок у парку за пивом. Точно невідомо, де воно було знято, але це в точності передає сьогоднішні реалії Києва. На набережній біля лавки стоять два набитих сміттєвих кульки. 

      Раптово з одного з них висовується рука з банкою напою, з іншого пакета їй назустріч теж тягнеться рука з банкою і вони цокаються.

      Як обійти заборону і зустрітися з другом у парку – кумедне відео

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Новини Києва Курйозні новини
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