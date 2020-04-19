Київська романтика в карантин: кумедні фото з мережі

Обмеження через карантин не можуть стримати людських почуттів: романтику і дружніх посиденьок багатьом дуже не хочеться залишати у цей час. Однак, дехто вирішив робити це у досить кумедний спосіб.

Кумедні фото парочки, яка у протигазах та захисних костюмах влаштувала романтичну прогулянку, опублікували у телеграм-каналі CORONAVIRUS | Коронавірус | Екстрено, пише "Апостроф".

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Київська романтика цієї весни. Головне, не переплутати людину всередині костюму,

– підписали фото.



Така вона, нинішня романтика / Фото Апостроф

Хоч люди і одяглися в протигази, піти на шопінг у київський ЦУМ їм не вдасться – центр просто наразі закритий.



У ЦУМ нині не пустять навіть у протигазах / Фото Апостроф

Ще одне креатив користувачів стосується дружніх посиденьок у парку за пивом. Точно невідомо, де воно було знято, але це в точності передає сьогоднішні реалії Києва. На набережній біля лавки стоять два набитих сміттєвих кульки.

Раптово з одного з них висовується рука з банкою напою, з іншого пакета їй назустріч теж тягнеться рука з банкою і вони цокаються.

Як обійти заборону і зустрітися з другом у парку – кумедне відео