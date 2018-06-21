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Київська влада не має волі зупинити дію договору з інвестором, – Гусовський

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Київська влада демонструє, що не може припинити договір з інвестором. Неодноразово були спроби поставити правку в пакет рішення, який голосувався сьогодні, 21 червня. У ній включалася правка, у якій треба ініціювати процедуру припинення договору. Жодного разу вона не була підтримана депутатами від провладної партії.

Про це розповів в ефірі 24 каналу депутат Київради Сергій Гусовський.

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"Сьогодні, 21 червня, для створення музею нарешті були зроблені реальні кроки. Можна привітати усю громаду міста та громадян нашої країни з тим, що музей на Поштовій обов’язково буде. Будуть відновлені археологічні дослідження, буде змінена структура об'єкту, що будується, аби дати можливість продемонструвати та музефікувати ті складові, які є такими, що мають бути залишені на тому місці, де їх знайшли. Наприклад, вулиця 11 століття або узвіз, який вів до води, дорогою якою тягли ідолів. Є елемент берегоукріплення, можна достеменно стверджувати, що там була вода, у тому районі, ймовірно, хрестили Давню Русь", – зазначив депутат.

За його словами, до кінця архітектурного конкурсу Київрада не може вчиняти жодних дій з землею. Прийняли мораторій на будь-які зміни цільового призначення п'яти ділянок на Поштовій. Демонструючи волю, місто може досягнути дуже хороших резельтатів в перемовинах, адже у інвестора неоформлена земля і він зобов’язаний забезпечити усі археологічні дослідження.

Більше – дивіться у включенні. 

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва КМДА Київрада
Джерело: 24 канал
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