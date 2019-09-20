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      Київська влада стала пасткою для Кличка, – Лещенко

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      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / Getty images

      В часи Януковича Віталій Кличко вважався гідною альтернативою авторитарному лідеру "Партії регіонів". Але після Революції гідності він припустився кількох політичних помилок.

      Таку думку озвучив журналіст Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика". 

      До слова: Чому Кличку вигідно розпустити Київраду: пояснення політолога

      "Світова легенда боксу Віталій Кличко за час роботи в київській владі перетворився на типового українського політика, за яким тягнеться шлейф корупційних скандалів. А крісло мера Києва вже почало хитатись під ним", – пояснив журналіст.

      Київська влада стала пасткою для Кличка. Землі, забудови, відсутність управлінського досвіду, необхідність довіряти приставленим заступникам, чужі "смотрящі" на міських потоках – все це перетворило його роботу в Києві на серію скандалів,
      – сказав Лещенко. 

      За його словами, Кличко був боксером, який пішов у політику після Помаранчевої революції та уособлював собою великі очікування від зміни поколінь на "владному Олімпі".

      "Вважалося, що репутація та зароблені на боксерському рингу мільйони назавжди вбережуть Кличка від корупційних спокус. Але після Революції гідності Кличко припустився кількох політичних помилок", – зазначив він.

      Важливо! 19 вересня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради з проханням розпустити Київську міську раду і призначити у столиці дострокові вибори. 

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" Сергія Лещенка:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Новини Києва Віталій Кличко КМДА
      Джерело: 24 канал
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