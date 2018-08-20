Київське "Динамо" буде представлено в FIFA 19

В популярному комп’ютерному футбольному симуляторі FIFA 19, який надійде у продаж 28 вересня, серед інших клубів буде представлено і київське "Динамо".

Про це офіційно повідомили у київському клубі.

"EA отримала повну ліцензію нашого клубу, тобто у грі буде емблема клубу, форма та реальні імена футболістів. Наші вболівальники зможуть грати рідною командою в усіх ігрових режимах у FIFA. Також в цьому році у FIFA 19 Ultimate Team кожен зможе вибрати емблему та ігрову форму ФК "Динамо Київ", купувати до своєї віртуальної команди динамівців", – йдеться в повідомленні "Динамо".

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FIFA 19 і надійде в продаж у всьому світі 28 вересня 2018 року в версіях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC і Nintendo Switch.

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