19:25
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Київське "Динамо" буде представлено в FIFA 19

104
"Динамо" буде в FIFA 19
"Динамо" буде в FIFA 19

В популярному комп’ютерному футбольному симуляторі FIFA 19, який надійде у продаж 28 вересня, серед інших клубів буде представлено і київське "Динамо".

Про це офіційно повідомили у київському клубі.

"EA отримала повну ліцензію нашого клубу, тобто у грі буде емблема клубу, форма та реальні імена футболістів. Наші вболівальники зможуть грати рідною командою в усіх ігрових режимах у FIFA. Також в цьому році у FIFA 19 Ultimate Team кожен зможе вибрати емблему та ігрову форму ФК "Динамо Київ", купувати до своєї віртуальної команди динамівців", – йдеться в повідомленні "Динамо".

Читайте також: Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі

FIFA 19 і надійде в продаж у всьому світі 28 вересня 2018 року в версіях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC і Nintendo Switch.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол Динамо Кіберспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ціни на квартири у Києві від забудовника: що пропонує ринок
сьогодні, 19:03 Ціни на квартири у Києві від забудовника: що пропонує ринок
Яніна Ткачук
Подорожі Україною: мальовничі місця Тернопільщини, які захоплюють подих
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: мальовничі місця Тернопільщини, які захоплюють подих
Уляна Корицька
Хто купив канал "112 Україна": резонансне розслідування
сьогодні, 17:05 Хто купив канал "112 Україна": резонансне розслідування
Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?
сьогодні, 17:01 Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?
Богдан Яременко
Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
сьогодні, 15:32 Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Бондаренко пробилась до півфіналу 100 м брасом
 10 серпня 2010 , 15:58
"Піттсбург Пінгвінс" вдруге поспіль завоювали титул найкращої хокейної команда планети
 12 червня 2017 , 16:53
Дуже крутий Крул. "Тоттенхем" - "Ньюкасл" - 0:1. ВІДЕО
 10 листопада 2013 , 15:59
Заклик бойкотувати ЧС-2018 через авіакатастрофу в Україні
 20 липня 2014 , 20:53
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук