Київське "Динамо" не змогло обіграти маловідомий швейцарський клуб

Київське "Динамо" не змогло обіграти маловідомий швейцарський клуб180 Читать новость на русском
"Динамо" не вдалось вирвати перемогу у "Люцерн". Ба більше, киянам довелося рятували нічию в товариському поєдинку зі швейцарським клубом.
Рахунок відкрили вже по перерві. На 59-й хвилині Гретер вивів "Люцерн" вперед.
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Відігралося "Динамо" завдяки розкішному голу Артема Бесєдіна. Нападник потужним ударом з дальньої відстані відновив паритет. Так матч і завершився – 1:1.
Наступний суперник "Динамо" на зборі в Австрії – румунський "Ботошані". Матч запланували на понеділок, 9 липня.
Джерело: 24 канал
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