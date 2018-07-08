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Київське "Динамо" не змогло обіграти маловідомий швейцарський клуб

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"Динамо" не вдалось вирвати перемогу у "Люцерн". Ба більше, киянам довелося рятували нічию в товариському поєдинку зі швейцарським клубом.

Рахунок відкрили вже по перерві. На 59-й хвилині Гретер вивів "Люцерн" вперед.

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Відігралося "Динамо" завдяки розкішному голу Артема Бесєдіна. Нападник потужним ударом з дальньої відстані відновив паритет. Так матч і завершився – 1:1. 

Наступний суперник "Динамо" на зборі в Австрії – румунський "Ботошані". Матч запланували на понеділок, 9 липня. 

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 канал
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