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Київське "Динамо" представило новачків: фото

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Супряга та Буено стали гравцями "Динамо"
Супряга та Буено стали гравцями "Динамо" / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" представило журналістам Вітора Фрезаріна Буено та Владислава Супрягу – двох нещодавніх новачків команди Олександра Хацкевича.

Нагадаємо, що до "Динамо" Буено виступав за бразильський "Сантос", а Супряга був гравцем "Дніпро-1".

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"Я дуже щасливий бути гравцем "Динамо". Це для мене велика честь. Тим більше, що це шанс грати у єврокубках. Сподіваюся, що своєю грою я заслужу повагу вболівальників "Динамо" і допоможу клубу досягти значних успіхів", – прокоментував своє представлення бразилець.

Буено став гравцем "Динамо"

"Буду намагатися якомога швидше потрапити до складу першої команди і звичайно ж, хочу допомогти "Динамо" виграти трофеї", – зазначив молодий український форвард.

Супряга виступатиме за "Динамо" під 89-им номером

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів, що він очікує від новачків.

"Вітору потрібен час. Тут достатньо висока конкуренція на його позиції і в моєму розумінні, кожен, хто приходить в "Динамо" – має підсилювати команду. Першочергове завдання нашого тренерського штабу - допомогти йому якнайшвидше адаптуватися. А те, що він майстерний футболіст, він вже показує на тренуваннях. Все прийде з часом", – розповів Хацкевич.

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"Владиславу насправді досить багато уваги приділяється у пресі. Але це не тому, що він перейшов до "Динамо". Ми досить давно за ним спостерігаємо. Той рівень гри, що Влад показав на Євро U-19, свідчить про те, що у нього хороше майбутнє. Хлопець достатньо розумний, у нього багато потрібних у футболі якостей. Знову таки, наше завдання - розкрити ці якості. Він знає куди прийшов, він знає наші традиції. Сподіваюсь, все вийде. Бажаю йому успіху", – зазначив тренер "Динамо".

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Теги: Динамо Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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