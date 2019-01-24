Київське "Динамо" віддало в оренду півзахисника в клубі із Саудівської Аравії

Півзахисник київського "Динамо" Микита Корзун продовжить кар’єру у клубі «Аль-Фатех» із Саудівської Аравії.

За повідомленням аравійського клубу, Корзун перейшов до них на правах оренди. Термін угоди – один рік.

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إدارة #الفتح تتفق مع لاعب "دينامو كييف" ، الدولي البيلاروسي "كورزون" بنظام الإعارة لمدة عام . pic.twitter.com/ekhzRpqNdA — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) 24 січня 2019 р.

Варто відзначити, що за "Аль-Фатех" виступає ще один орендований у "Динамо" гравець. Мова йде про воротаря Максима Коваля.

Микита Корзун – білоруський півзахисник. Перейшов до київського "Динамо" взимку 2016 року за 750 тисяч євро з мінського "Динамо". Однак стати основним в складі киян не зумів, тому влітку 2018 року відправився в оренду в мінський клуб.

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