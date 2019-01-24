Київське "Динамо" віддало в оренду півзахисника в клубі із Саудівської Аравії
Півзахисник київського "Динамо" Микита Корзун продовжить кар’єру у клубі «Аль-Фатех» із Саудівської Аравії.
За повідомленням аравійського клубу, Корзун перейшов до них на правах оренди. Термін угоди – один рік.
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Варто відзначити, що за "Аль-Фатех" виступає ще один орендований у "Динамо" гравець. Мова йде про воротаря Максима Коваля.
Микита Корзун – білоруський півзахисник. Перейшов до київського "Динамо" взимку 2016 року за 750 тисяч євро з мінського "Динамо". Однак стати основним в складі киян не зумів, тому влітку 2018 року відправився в оренду в мінський клуб.
Джерело: 24 Канал
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