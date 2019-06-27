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      Київське метро без жетонів: які будуть альтернативи оплати

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      Поступово до кінця жовтня 2019 року зелена пластикова валюта у вигляді жетона взагалі не з'являтиметься у столичній підземці та назавжди залишиться в історії. Більшість пасажирів уже відмовились від такого виду оплати проїзду, проте є й ті, хто гордо щоразу вистоює чергу за одним жетоном.

      В київському метро автомати з жетонами більше не працюють, тому черга за ними починається ледь не з вулиці. Люди жаліються, що ще й один в руки продають, проте на альтернативні способи оплати проїзду не переходять.

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      "Буває, що аж на вулиці черга. Тоді хвилин 20 можна простояти", – розповіла пасажирка метро Аліна.

      Черга за жетоном у Києві
      Черга за жетоном

      Якщо раніше жетоном у метрополітені користувалося до 70% пасажирів, то зараз їх кількість зменшилась до 25%, кажуть у метрополітені. Решта перейшли на сучасні методи оплати. Тим більше, що з проїзним можна непогано економити.

      Здається, що якщо ти кожен день заплатиш по 8 гривень, то так виходить тобі дешевше, ніж ти один раз купиш 50 поїздок і заплатиш по 6 гривень 50 копійок,
      – пояснила радниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

      Те ж саме стосується і нової картки "Київсмарткард". Крім цього, нею розрахуватися за проїзд можна також у наземному комунальному транспорті. Або підключити до смартфону, наприклад, якщо забув картку вдома чи не хочеш діставати її з гаманця. Є і ще один альтернативний метод, якщо не хочеш носити з собою зайвого, то можна розрахуватися банківською карткою або використати Apple Pay.

      Київсмарткард
      "Київсмарткард"

      У "Ощадбанку" порахували, що щоденно проходить близько 170 тисяч таких оплат. Тобто, можна припустити, що це 85 тисяч пасажирів. Тому ера жетончиків підходить до завершення. З 30 жовтня вони залишаться у минулому, проте замість них з’являться квитки з QR-кодами, єдині для всіх видів транспорту. Як паперові, так і електронні.

      Ми розуміємо, що це буде невеликий відсоток пасажирів, який ним буде користуватися, але можливість купити один квиток – буде. І готівкою, і без готівки,
      – розповіла радниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

      Квитки звична справа і у Європі, але більше для туристів або тих, у кого немає спеціальних карток. Єдине, що там можна купити більше, ніж одну поїздку та одразу ж пересісти на інший вид транспорту в межах виділеного часу.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини Києва Метро
      Джерело: 24 канал
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