Київське метро обмежить роботу кількох станцій у п’ятницю

У п'ятницю ввечері, 31 серпня, "Київський метрополітен" обмежить роботу кількох своїх станцій у центрі міста. Це пов’язане з концертом відомого американського рок-гурту Imagine Dragons.

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.

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Так, 31 серпня з 8:00 до 21:00 станція метро "Олімпійська" не працюватиме взагалі, станція метро "Площа Льва Толстого" закриється на вхід, а станція "Палац спорту" закриється на вихід.

Після 23:00 також можливе обмеження входу на ці станції метро.