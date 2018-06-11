Київське метро повністю оновить аудіооголошення у вагонах поїздів

Київське метро планує повністю оновити аудіооголошення, які звучать у вагонах. Наразі вже розпочато запис аудіо.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

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Необхідність перезапису оголошень назріла давно. Відбулося перейменування станції "Петрівка" на "Почайну", диктора Миколи Петренка, з яким підприємство співпрацювало раніше, уже немає, деякі тексти потребують змін та осучаснення,

– розповів радник начальника метрополітену Наталка Макогон.

Зазначається, що під час підбору контенту керувалися такими факторами, як як незалежність від людського фактору, доступ до професійного обладнання при записі та обробці голосу, наявність авторських прав та якісний продукт.



"Після розгляду низки пропозицій, ми зрозуміли, що найкраще звернутися до професіоналів та лідерів ринку у даному сегменті. Компанія погодилася на тривалий соціальний проект з метрополітеном на безкоштовній основі", – додає представник підземки.



Вже створено базовий український контент: назви станцій, попередження про закриття дверей, оголошення наступних зупинок тощо. У всіх поїздах ці записи з’являться протягом двох наступних тижнів, починаючи з синьої лінії. Англійський варіант, як і раніше, озвучуватиметься носієм мови.