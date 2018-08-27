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Київське метро змінить роботу станцій 28 серпня: деталі

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Київське метро змінить роботу станцій у зв'язку з футбольним матчем
Київське метро змінить роботу станцій у зв'язку з футбольним матчем / narodna-pravda.ua

Київський метрополітен повідомив про зміни в роботі станцій, у вівторок, 28 серпня через футбольний матч між київським "Динамо" та амстердамським "Аяксом".

Про це інформує КП "Київський метрополітен".

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У вівторок, 28 серпня, з 21 по 22 годину:

  • станція "Олімпійська" не працюватиме;
  • станція "Площа Льва Толстого" буде зачинена на вхід;
  • станція "Палац спорту" буде зачинена на вихід.

На ці станції вхід  може бути обмежений після 23:30.

метро
Особливість режиму роботу станцій метро

Зазначимо, метрополітен подовжить роботу на годину – останні потяги в центрі міста відправляться приблизно о 1:15 ночі.

Матч між "Динамо" та "Аяксом" відбудеться на стадіоні "Олімпійський" 28 серпня о 22 годині. Це матч-відповідь в рамках раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Теги: Новини України Футбол Новини Києва метро
Джерело: 24 Канал
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