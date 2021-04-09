Вилучили "товару" на 10 мільйонів: київські правоохоронці перекрили канал збуту наркотиків

Київські правоохоронці затримали 3 учасників злочинного угруповання, яке збувало в Україні наркотики та психотропні засоби. Зокрема, мовиться про кокаїн та речовину МДМА.

Жителі Києва та Одещини організували канал збуту кокаїну та психотропної речовини МДМ за допомогою водіїв таксі. Свій "товар" зловмисники поширювали на території України.

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Окрім того, частину наркотиків контрабандним шляхом постачали до Росії.

Обшуки правоохоронці провели у Києві та на території Одеської області.

Вилучили близько 1 кілограм кокаїну, понад 9 тисяч пігулок МДМА, близько 300 грамів інших психотропних речовин, ваги, зіп-пакети та інші докази злочинної діяльності. Вартість вилученого при роздрібному продажі становить понад 10 мільйонів гривень,

– мовиться у повідомленні.

Оплату за свій "товар" зловмисники приймали у криптовалюті.



Вилучений "товар" / Офіс генпрокурора