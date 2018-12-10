Київські баскетболісти вирвали перемогу, закинувши неймовірний кидок на останній секунді: відео

У неділю, 9 грудня "Київ-Баскет-2" та "Львівська Політехніка" провели другий спарений матч чергового туру у Вищій Лізі. Київська команда проявила характер і в овертаймі дотиснула суперника 109:108.

Долю матчу в овертаймі визначив влучний кидок здалеку Олександра Сидорука, який вперше став автором buzzer beater (дослівно – кидок із сиреною).

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"Цього б не вийшло, якби не моя команда. Це хлопці дали мені змогу зробити цей кидок, вивели мене і я влучив, не сумнівався. Звичайно, відчув сильне емоційне піднесення. Був у невеличкому шоці. Ніколи до цього раніше зі мною такого не було, ось так влучити. Дуже зрадів, усі на мене одразу ж вибігли, почали вітати. Дуже радий, що перемогли", – заявив після матчу Олександр Сидорук.

Відео buzzer beater

Варто зазначити, що це був другий матч на вихідних між цими командами. Першу гру виграли львівські баскетболісти 79:74.