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      Київські баскетболісти вирвали перемогу, закинувши неймовірний кидок на останній секунді: відео

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      Радість від перемоги гравців "Київ-Баскет-2"
      Радість від перемоги гравців "Київ-Баскет-2" / БК "Київ-Баскет"

      У неділю, 9 грудня "Київ-Баскет-2" та "Львівська Політехніка" провели другий спарений матч чергового туру у Вищій Лізі. Київська команда проявила характер і в овертаймі дотиснула суперника 109:108.

      Долю матчу в овертаймі визначив влучний кидок здалеку Олександра Сидорука, який вперше став автором buzzer beater (дослівно – кидок із сиреною).

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      "Цього б не вийшло, якби не моя команда. Це хлопці дали мені змогу зробити цей кидок, вивели мене і я влучив, не сумнівався. Звичайно, відчув сильне емоційне піднесення. Був у невеличкому шоці. Ніколи до цього раніше зі мною такого не було, ось так влучити. Дуже зрадів, усі на мене одразу ж вибігли, почали вітати. Дуже радий, що перемогли", – заявив після матчу Олександр Сидорук.

      Відео buzzer beater

      Варто зазначити, що це був другий матч на вихідних між цими командами. Першу гру виграли львівські баскетболісти 79:74.

      Теги: Спорт БК "Київ-Баскет" Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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