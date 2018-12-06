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      Київські комунальники проводять обстеження житлових будинків на предмет недостатнього опалення

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      Петро Пантелеєв
      Петро Пантелеєв

      Місто проводить обстеження житлових будинків, де люди скаржаться на "недогріви". Наша мета – виявити причину й оперативно її усунути, а там, де необхідно проводити більш масштабні роботи, наприклад, капремонт системи опалення, запланувати у рамках міських програм.

      Про це заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив під час інспекції житлового будинку на вулиці Московській, 15, де мешканці скаржились на недостатню температуру опалення. Про це пише Офіційний портал Києва

      "Щодоби на диспетчерську "1557" надходять звернення щодо недостатньої температури опалення. Ми повинні визначити та усунути причини можливих недогрівів шляхом проведення спільних інспекцій житлово-експлуатаційних дільниць та виконавців послуг – КП "Київтеплоенерго" або ТОВ "Євро-Реконструкція". Виявивши причину проблеми, ми виявляємо і відповідальних за її усунення", – сказав він.

      У Києві проводяться також системні огляди будинків із так званими "недогрівами", які здійснює міська житлово-комунальна інспекція (Управління самоврядного контролю КМДА).

      Він зауважив, що, з практики, у будинку можуть бути: недостатні параметри подачі теплоносія – це відповідальність теплопостачальної компанії; некоректна робота внутрішньобудинкової системи теплопостачання, "повітряні пробки", їх усунення – завдання керуючої компанії та її підрозділів – житлово-експлуатаційних дільниць. Подекуди фіксується, що причиною порушення роботи будинкової системи опалення є самі мешканці, коли батареї виносять на балкони, прокладають підлогу з підігрівом або збільшують кількість секцій на радіаторах тощо.

      У будинку на вулиці Московській, 15 проблема недогріву була спричинена необхідністю регулювання подачі теплоносія. Теплопостачальна компанія виконає цю роботу і до кінця доби забезпечить належне теплопостачання.

      "У будь-якому випадку ми будемо реагувати на звернення киян щодо недогріву у квартирах, визначати проблеми і усувати їх. Безумовно, є випадки, коли необхідно вкладати значні кошти у реконструкцію системи опалення, це стосується, у першу чергу, старих будинків. У таких випадках діє програма співфінансування, що тепер має більш гнучку шкалу видатків на реконструкцію та переоснащення будинку. Наприклад, капремонт, технічне переоснащення інженерних мереж діє за пропорцією – 85/15%. Тобто місто оплачує 85% робіт на покращення та модернізацію внутрішньобудинкової системи теплопостачання", – сказав Петро Пантелеєв.

      Теги: Новини Києва Опалювальний сезон КМДА Київенерго
      Джерело: 24 Канал
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