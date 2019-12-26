Київських водіїв застерегли про снігопади перед новим роком

Сніг і мороз прогнозують у Києві з 27 по 29 грудня. Тож через небезпеку для водіїв за такої погоди "Київавтодор" закликав користуватися на новий рік громадським транспортом.

Сніг у Києві метеорологи прогнозують у п’ятницю, суботу, ймовірно, і в неділю. А температура повітря у столиці опуститься до -5 вночі та до -2 вдень, повідомив "Київавтодор" у фейсбуці.

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У відомстві також закликали водіїв не залишати автомобілі у крайніх смугах та на узбіччі доріг. Там також пообіцяли, що снігоприбиральна техніка виїде в місто на вихідні позиції заздалегідь, ще до початку снігопадів.

Зауважимо, що за найближчим до нового року прогнозом погоди від Укргідрометцентру, на 30 грудня, у Києва очікується сонячна погода. Проте буде морозяно – від -1 до -3 градусів удень та від -6 до -8 вночі.



Прогноз погоди на 30 грудня в Києві від Укргідрометцентру

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