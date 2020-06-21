В одній з багатоповерхівок Києва 21 червня стався вибух. Люди припускають, що його міг спричинити витік газу. Внаслідок цього пошкоджені одразу кілька поверхів.

Вибух у київській багатоповерхівці: що відомо

Вибух стався 21 червня о 10:00 у дев'ятиповерховому житловому будинку, що розташований на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Про це повідомили на сайті ДСНС.

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Що відомо про постраждалих

Рятувальники евакуювали 21 людину та продовжують розчищати завали, шукаючи інших постраждалих. Станом на 11:00 рятувальники знайшли під завалами одну мертву людину. Від ДСНС залучили 75 людей та 15 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, під уламками є люди. Відео з місця події оприлюднили на фейсбук-сторінці групи "Киев Оперативный".

Очевидець подій розповів, що почув сильний вибух, а коли подивися у вікно, то побачив частково зруйнований сусідній будинок. На відео можна побачити, що вибух вильно пошкодив п'ять поверхів. Найбільше постраждали квартири, що розташовані з четвертого по восьмий поверх.

Вулиця Соломії Крушельницької, де трапився вибух у будинку: карта

Фото та відео трагедії

У київській багатоповерхівці стався потужний вибух / Фото телеграм-каналу Teza, "Харьков 1654"

Рятувальники евакуювали 21 людину: дивіться відео

Найбільше постраждали квартири, що розташовані з четвертого по восьмий поверх: дивіться відео

На місці події працюють рятувальники: дивіться відео