Місцеві суди першої інстанції, що працюють в Одесі та області, за минулий рік розглянули 201 210 справ.

За інформацією видання, в даний момент в Одеській області працюють 33 місцевих суди. За рік до них надійшло понад 207 744 справ.

Рекордсменом за кількістю розглянутих справ у 2020 році став Київський районний суд міста Одеси, де за рік судді розглянули 41 047 справ. Нерозглянутими залишилися 4,7% від усієї кількості справ, які надійши.

До слова, співробітники Київського суду створили ролик про свою роботу.

На другому місці – Приморський районний суд міста Одеси – 37 824 справи. Залишок нерозглянутих справ склав 23%.

У Малиновському районному суді Одеси, який за рік розглянув 23 180 справ, нерозглянутими залишилися 21,4%.

У Суворовському районному суді Одеси за рік розглянули 20 293 справи, а нерозглянутими залишилися 22,6%.

Далі за кількістю розглянутих справ слід Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області, який розглянув 8219 справ.

Найменше справ в області розглянув Теплодарський міський суд Одеської області – 315. Тут залишилися нерозглянутими 27,5% від загальної кількості справ.