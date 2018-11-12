Київський "Арсенал" виключив з клубу відомого хорватського футболіста
Захисник Іван Єліч виключений із офіційної заявки київського "Арсеналу" на сайті української Прем’єр-ліги.
Єліч був основним захисником "Арсеналу", коли його тренував Фабріціо Раванеллі. Зіграв чотири матчі на початку сезону, остання гра 12 серпня з "Олександрією", повідомляє Sport.ua.
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Очевидно, що нинішньому керманичу "канонірів" В’ячеславу Грозному 26-річний хорват виявився не потрібен, тому столичний клуб відмовився від послуг гравця.
Нагадаємо, що в 15-му турі української Прем'єр-ліги "Арсенал-Київ" вдома поступився "Олександрії".
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Джерело: 24 Канал
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