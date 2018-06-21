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Київський "Будівельник" не допустили до участі в Суперлізі

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БК "Будівельник" може не зіграти в Суперлізі
БК "Будівельник" може не зіграти в Суперлізі / БК "Будівельник"

Федерація баскетболу України відмовила київському "Будівельнику" в участі в українській Суперлізі наступного сезону.

Причиною відмови допуску клубу стала заборгованість перед гравцями, йдеться на сайті ФБУ.

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"У Будівельника досі залишається невирішеною проблема з боргами перед гравцями, що загрожує застосуванням подальших санкцій як до клубу, так і до Федерації", – наголосили в ФБУ.

Варто зазначити, що у листі ФБУ до "Будівельника" вказано, що заявка на участь у Суперлізі відхилена "до вирішення клубом питання щодо погашення існуючої заборгованості перед гравцями". Відтак, якщо "Будівельник" зуміє погасити заборгованість ще до початку чемпіонату, то зможе виступити в Суперлізі.

Відзначимо, що "Будівельник" – десятиразовий чемпіон України (останні раз – у 2017 році). У попередньому сезоні команда зайняла третє місце.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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