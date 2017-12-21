Київський "Будівельник" закріпився на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату

Після тяжкого 12-годинного переїзду із Южного до Києва, команда "Хімік, в матчі проти київського "Будівельника" не змогла стримати господарів зустрічі ще з самого початку поєдинку. Тому южненці провели весь матч у ролі наздоганяючих.

У повторенні фіналу минулого сезону української Баскетбольної Суперліги "Будівельник" знову переміг "Хімік".

Справедливості заради, варто розповісти що гравці з Южного зі значними проблемами добиралися до Києва через снігові замети на трасі і ризикували взагалі не встигнути на поєдинок.

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Так чи інакше на паркет "Хімік" вийшов, та от нав’язати бодай натяк на боротьбу "Будівельнику" не зумів.

У підсумковому результаті – 82:56. Кияни залишаються на другій сходинці регулярного чемпіонату на два бали позаду лідера. Очолює таблицю "Дніпро", команда має 27 очків. Натомість недавній гегемон українського баскетболу –"Хімік" розташувався на незвичній для себе 6 позиції турнірної таблиці.