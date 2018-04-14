Київський інститут хоче купити 6 тисяч пар шкарпеток
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" хоче закупити 6 тисяч пар трекінгових шкарпеток на тендерній основі.
Відповідну інформацію про тендер опублікували на сайті ProZorro.
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У виші хочуть придбати 4,2 тисячі пар літніх шкарпеток і 1,9 тисячі пар зимових. За шкарпетки інститут готовий викласти 282 тисячі гривень.
Акціон розпочнеться 24 квітня, а свій товар КПІ чекатиме до 27 липня.
Тендер КПІ на ProZorro
Джерело: 24 Канал
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