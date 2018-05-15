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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Київський метрополітен винен компанії Фукса 2 мільярда гривень, – експерт

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Наталка Седлецька
Наталка Седлецька / antydot.info

Київський метрополітен має величезний борг, про який мало хто знає. В результаті кабальної угоди, метро винне 2 мільярда гривень одній приватній фірмі, яка надала метрополітету 100 вагонів. Дала вона їх в користування, на умовах лізингу, які дуже не вигідні, адже були під величезні відсотки, а згодом був укладений договір про прив’язку до долара, відтак борг став космічним.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомила українська журналістка, відома розслідуваннями корупційних схем Наталка Седлецька.

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За словами експерта, серез засновників компанії була "офшорка" зі структури російського державного банку. Суди всі були програні, а попри гучні заяви Кличка, в санкційний список українська влада цю фірму так і не спромоглася внести.

Компанія, якій київське метро винне мільярди гривень, перекупив бізнесмен Павло Фукс. Він народився у Харкові, проте, довгий час жив у Росії, де заробив свій основний капітал. У Київ переїхав після Майдану. Він добре знайомий з Віталієм Кличком. Отже, резюме таке: влада зробила все можливе, аби зацементувати космічний борг метро перед приватною компанією, яку купив бізнесмен, який не чужий владі,
– розповіла Наталка Седлецька.

Вона додала, що метро зараз за боргом Фуксу не платить, через що заблоковані усі рахунки метрополітену. Вони сподіваються до останнього, що влада з цим боргом щось вирішить. Тоді ж метро почне віддавати борг за рахунок підвищення тарифів якщо не цього разу, то наступного, або ж розраховуватиметься іншими активами міста.

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Теги: Новини України Гроші Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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