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Київський митник купив елітні апартаменти у столиці за ціною гаража

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Митник купив елітну квартиру поруч з Турчиновим і Аваковим за ціною гаража
Митник купив елітну квартиру поруч з Турчиновим і Аваковим за ціною гаража / bihus.info/

Начальник другого відділу оперативного реагування Київської митниці Михайло Редько задекларував купівлю квартири в столичному "Альпійському містечку" поруч із апартаментами Турчинова, Наливайченка та сина Авакова.

Згідно з його декларацією, вартість придбаної квартири у 2017-му році становила 400 тисяч гривень за 141 квадратний метр. Тоді як ринкова ціна таких апартаментів стартує від 3 мільйонів гривень, йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Попередніми власниками квартири були почергово майор СБУ Олександр Карамушка та його сім’я. У квітні цього року Карамушку затримали на хабарі загальною сумою 47,5 тисяч доларів. Нині він відсторонений від державної служби.


Олександр Карамушка

За словами оцінювача нерухомості Давида Нерсесяна, така низька ціна "на папері" може бути обумовлена тим, що учасники угоди хотіли заплатити менше податків.

Якщо це 400 тисяч гривень, 4,5% (податок з продажу нерухомості) – це щось близько 20 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про 3 мільйони, то 4,5% – це вже фактично 150 тисяч гривень, тобто різниця у виплаті податків колосальна,
– зазначив він.

Незважаючи на те, що в декларації Михайла Редька це єдине його помешкання в столиці, журналісти виявили, що там проживають інші люди, а сам митник із сім’єю живе в іншій елітній квартирі на Печерську. Жінка, що відчинила двері в апартаментах Редька в "Альпійському містечку" повідомила, що "не знає ніякого Редька".

Натомість з постанови суду від 2016-го року через підозру у їзді Редька в нетверезому стані відомо, що митник позначив "місцем проживання" квартиру в елітному житловому комплексі "Престиж Холл". Ця нерухомість записана на матір фіскала Тетяну Редько. За словами консьєржів, Редько з дружиною постійно проживає там, хоча сам він цей факт заперечує.

Автомобіль, на якому Редька затримали нібито у нетверезому стані два роки тому, теж не відображений у декларації: чорний BMW X5 2014-го року випуску належить батьку Сергію Редьку.


Чорний BMW X5 у декларації Редька немає 

Журналісти також зафіксували, що у вересні 2018 року Редько приїхав на роботу на автомобілі LEXUS IS 300 з донецькою реєстрацією, якого теж немає у його декларації.

Це мене попросив товариш пригнати….щоб в нього машина стояла на парковці..,
– сказав він у коментарі програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут

Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Розслідування
Джерело: 24 Канал
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