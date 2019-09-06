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      Київський провайдер судиться за право не закривати доступ до "ВКонтате"

      286 Читать новость на русском
      В Україні заборонені низка російських сайтів
      В Україні заборонені низка російських сайтів / humanrights.org.ua

      Інтернет-провайдер із Києва "Нетассіст" подав позов до горезвісного Окружного столичного суду на Національну комісію з питань регулювання зв'язку та інформатизації. Суть претензії – скасувати раніше накладений штраф за відмову блокувати російські соцмережі.

      Про це написав керівник зазначеної компанії-провайдера Максим Тульєв у фейсбуці. Там же він розмістив копію першої сторінки позову до суду.

      Нагадаємо, у Зеленського коментували можливість відновлення доступу до російських соцмереж

      З тексту можна зробити висновок, що "Нетассіст" оскаржує адміністративний штраф (припис регулятора, зроблений після перевірки 16 серпня 2019 року). Тоді НКРЗІ зафіксувала, що "Нетассіст" не блокує сайти, які провайдери зобов'язані блокувати згідно з указом президента України від 21 червня 2018 року "Про застосування персональних і економічних санкцій".

      Провайдер
      Перша сторінка позову / Фото зі сторінки Тульєва у фейсбуці

      Зауважимо, що у коментарях під своїм дописом  Тульев писав, що ідея позову не так у скасуванні штрафу, як у "визнанні судом самої вимоги цензури незаконною". Раніше Тульєв неодноразово наголошував цю позицію, називаючи блокування російських мереж "кричуще незаконним".

      Російська соцмережа "ВКонтакте" заборонена в Україні з 16 травня 2017 року указом п'ятого президента Порошенка. Цим документом введено в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Яндекс", "Одноклассники" і "ВКонтакте". 

      Далеко не всі зрозуміли вчинок Тульєва навіть серед його читачів. Ось, зокрема, один із коментарів: "Шкода штрафу, ліньки блокувати чи просто мухам подобається гімно? Про ідеалізм на кшталт "цензура завжди зло" попрошу не теревенити – демагогія".

      Примітно, що TNS Ukraine засвідчили 24 місце у рейтингу найпопулярніших серед українців сайтів у липні 2019 року саме у "ВКонтакте". Раніше вона була у чільній десятці – тобто, помітно втратила позиції.

      Читайте у матеріалі 24 каналу: Чому в Україні не діє заборона на російські сайти та чи розблокує їх Зеленський?

      До слова, перспективи розгляду справи в Окружному суді незрозумілі. Адже мовиться про той самий суд, суддям і голові якого вручені підозри прокуратурою, а також який зупинив ліквідацію УПЦ КП, скасував націоналізацію "Приватбанку", забороняв проводити конкурс на посаду голови Державної митної служби, відсторонював Супрун, визнавав законність формули "Роттердам+" та приймав ще багато скандальних рішень.

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      Теги: Новини України Новини Києва Окружний адміністративний суд Києва Заборона ВКонтакте Штрафи
      Джерело: 24 канал
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