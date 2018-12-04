19:05
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Київський рятувальник відповів на незвичний виклик Василя Ломаченка: відео

      2337 Читать новость на русском
      Ілля Голубєв
      Ілля Голубєв / Фото з facebook-сторінки Іллі Голубєва

      Чемпіон світу за версією WBO, WBA та The Ring Василь Ломаченко кинув виклик – хто більше стрибків зробить на скакалці за 50 секунд. Назвав його #lomachallenge.

      На виклик відповіло чимало як професійних спортсменів (серед них абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, майстер змішаних бойових мистецтв Ті Джей Діллашоу, американський боксер Рой Джонс-молодший).

      Читайте також: Як Ломаченко реагував на ефектні дії Гвоздика у бою проти Стівенсона: карколомне відео

      Та не тільки професійні спортсмени беруть участь у виклику від Василя Ломаченка. На виклик відповів і київський рятувальник Ілля Голубєв. Він за 50 секунд здійснив 122 стрибки. При цьому зробив він це у споряджені, яке важить понад 20 кілограмів.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @illia_olegovich7 - thanks for joining! Бросай вызов всем своим спортивным друзьям! Давай посмотрим на что они способны! #lomachallenge Я сделал свой официальный Loma Jump Rope Challenge и прыгнул 122 за 50 секунд. Интересно, сколько раз Василий Ломаченко прыгнет за 50 секунд? Все участники челленджа увидят результат Василия Ломаченко уже 25 декабря. Присоединяйтесь к челленджу прямо сейчас: www.lomachallenge.com/ru/registration

      Допис, поширений BE YOUR OWN CHAMPION. LOMA. (@lomachallenge)

       

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як змінилися ціни на газ та видатки на субсидії за 5 років: інфографіка
      сьогодні , 19:05 Як змінилися ціни на газ та видатки на субсидії за 5 років: інфографіка
      Яніна Ткачук 11
      Что происходит с мораторием на землю
      сьогодні , 19:00 Что происходит с мораторием на землю
      Сергій Фурса 25
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      сьогодні , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      "Развели как котят бюрократов": какая судьба ждет Центрэнерго
      сьогодні , 18:30 "Развели как котят бюрократов": какая судьба ждет Центрэнерго
      Сергій Фурса 181
      Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
      сьогодні , 18:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
      190
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      "Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції
       3 листопада 2011 , 09:03
      Матчі 19 туру УПЛ переносять
       26 лютого 2014 , 10:03
      Екс-президент мінського "Динамо" звинуватив Суркіса у бандитизмі
       19 жовтня 2014 , 14:32
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук