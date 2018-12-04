Київський рятувальник відповів на незвичний виклик Василя Ломаченка: відео

Чемпіон світу за версією WBO, WBA та The Ring Василь Ломаченко кинув виклик – хто більше стрибків зробить на скакалці за 50 секунд. Назвав його #lomachallenge.

На виклик відповіло чимало як професійних спортсменів (серед них абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, майстер змішаних бойових мистецтв Ті Джей Діллашоу, американський боксер Рой Джонс-молодший).

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Та не тільки професійні спортсмени беруть участь у виклику від Василя Ломаченка. На виклик відповів і київський рятувальник Ілля Голубєв. Він за 50 секунд здійснив 122 стрибки. При цьому зробив він це у споряджені, яке важить понад 20 кілограмів.