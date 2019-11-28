Київський зоопарк відпустив на волю молодого зубра: захопливі фото

Зубр за кличкою Мускат народився у зоопарку. Тепер його передали національному парку "Залісся". Перед тим, як відпустити його у ліс, зубра помістили у спеціальний вольєр, площею 2 гектари.

Саме там він проходитиме адаптацію з іншими молодими зубрами. Про це повідомили у пресслужбі Київського зоологічного парку.

Цікаво: 15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі

У лісі, куди випустять Муската, з 1965 року на площі 14 тисяч гектарів під охороною живе популяція зубра і зараз група нараховує 26 особин. Наш Мускат дуже важливий для генетичного різноманіття групи,

– йдеться у повідомленні.

Увага! Зубри внесені до Червоної книги України. Нових особин часто відпускають на волю з зоологічних парків та розплідників, оскільки таким чином підтримується природна популяція цих тварин.



З Київського зоопарку на волю відпустили зубра/ фото з соцмереж



Молодий зубр Мускат освоює нові території/ фото з соцмереж