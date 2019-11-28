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      Київський зоопарк відпустив на волю молодого зубра: захопливі фото

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      Молодий зубр Мускат / фото з соцмереж

      Зубр за кличкою Мускат народився у зоопарку. Тепер його передали національному парку "Залісся". Перед тим, як відпустити його у ліс, зубра помістили у спеціальний вольєр, площею 2 гектари.

      Саме там він проходитиме адаптацію з іншими молодими зубрами. Про це повідомили у пресслужбі Київського зоологічного парку.

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      У лісі, куди випустять Муската, з 1965 року на площі 14 тисяч гектарів під охороною живе популяція зубра і зараз група нараховує 26 особин. Наш Мускат дуже важливий для генетичного різноманіття групи,
      – йдеться у повідомленні.

      Увага! Зубри внесені до Червоної книги України. Нових особин часто відпускають на волю з зоологічних парків та розплідників, оскільки таким чином підтримується природна популяція цих тварин.

      зубр зубра відпустили на волю
      З Київського зоопарку на волю відпустили зубра/ фото з соцмереж


      Молодий зубр Мускат освоює нові території/ фото з соцмереж


      Мускат деякий час перебуватиме у спеціальному вольєрі/ фото з соцмереж
       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Києва
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