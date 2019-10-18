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      Київського маніяка відправлять до психіатричної лікарні

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      Підозрюваний піде до лікарні
      Підозрюваний піде до лікарні / Ілюстративне фото

      Підозрюваному в серійних нападах на людей у Києві обрали запобіжний захід. Дніпровський районний суд столиці 18 жовтня ухвалив чоловіку примусове розміщення у психіатричному закладі.

      Про це клопотала Київська прокуратура номер 4, вона й розповіла про результати суду на офіційному сайті.

      Детальніше про маніяка, який із ножем нападав на чоловіків: він вже судимий за два вбивства

      Чоловіка, якого підозрюють у причетності до низки нападів на людей у Дніпровському районі Києва, відправлять до "психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку".

      Маніяк
      Ймовірний "київський маніяк" / Фото ГПУ

      Пресслужба Дніпровського райсуду Києва повідомила, що підозрюваного у психіатричному закладі утримуватимуть до 15 грудня.

      Підозрюваний Кулешов Дмитро Ілліч поміщений в Київську міську психоневрологічну лікарню № 3 терміном на 60 днів, тобто до 15 грудня 2019 року,
      – мовиться в повідомленні суду.

      Читайте також: У Києві виявили приватну клініку, де торгували людськими органами

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини
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