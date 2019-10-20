Київську ОДА очолить харківський бізнесмен Чернишов: що про нього відомо
Кабінет міністрів України погодив призначення харківського бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації.
Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду. Про це йдеться на сайті Кабміну.
До теми: Минуло 100 днів: голова Київської ОДА Бно-Айріян йде у відставку
Відзначимо, що сьогодні ексочільник Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку. Його у липні призначив президент Володимир Зеленський – 18 жовтня з цієї дати минуло 100 днів. Причин свого рішення наразі Бно-Айріян не пояснив.
Відставка голови Київської обласної державної адміністрації стала першою серед призначених президентом Зеленським представників влади у регіонах. Серед найвищих чиновників другою – після екссекретаря РНБО Олександра Данилюка.
Сергій Лещенко повідомляє, що Олексій Чернишов – відомий харківський бізнесмен.
За словами Лещенка, Чернишов нібито пов'язаний з депутатом від Опозиційної платформи "За життя" Олександром Фельдманом, а також з олігархом Ігорем Коломойським.
Що відомо про Олексія Чернишова і його майно?
Він народився 4 вересня 1977 року в Харкові, має економічну та юридичну вищу освіту.
У 2004 році Чернишов став віцепрезидентом з розвитку, з листопада 2005 – призначений президентом Концерну та групи АВЕК. З 2008 по 2013 був головою наглядової ради концерну і групи АВЕК. У 2017 році Олексій Чернишов викупив частку в концерні, ставши керуючим партнером і акціонером АВЕК. Як повідомляли ЗМІ, у жовтні 2017 року Ашан Рітейл Україна продав свою частку в українській мережі Фуршет інвестиційній компанії VI2-Partners, співзасновником якої є Чернишов.
Чернишов задекларував квартиру у Києві вартістю 5,7 мільйона гривень, земельну ділянку у селі Романків Обухівського району вартістю 450 тисяч гривень і житловий будинок вартістю 944 тисяч гривень. Його дружина Світлана володіє квартирою у Нікополі вартістю 116 тисяч гривень.
Крім того, у власності у пари чотири автомобілі – Land Rover Autobiography 2018 р.в., Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 р.в., Skoda Octavia А5 2010 р.в. і Land Rover 2010 г.в.
У власності у Олексія Чернишова також акції та численні корпоративні права. Він є кінцевим бенефіціаром як зареєстрованих в Україні, так і компаній, що знаходяться на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Австрії. Також Чернишов з дружиною володіють колекцією годинників, коштовностями, колекцією книг і картин.
У 2018 році Чернишов задекларував 2,2 мільйона гривень отриманого за кордоном доходу. Його дружина Світлана задекларувала 185 тисяч гривень зарплати в університеті імені Тараса Шевченка у Києві. Крім того, у 2018 році дохід Чернишова від відчуження цінних паперів і корпоративних прав склав 19,5 мільйона гривень, а у його дружини – 4,1 мільйона гривень.
З готівкових коштів глава київської ОДА задекларував 750 тисяч доларів, а його дружина – 115 тисяч доларів. Також Чернишов позичив третім особам понад 6 мільйонів гривень.