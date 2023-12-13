Про це повідомляють користувачі у мережі. Також користувачі повідомляють, що поки існують проблеми з мобільним інтернетом, передає 24 Канал.

До теми Потужна хакерська атака на Kyivstar: що відомо про масштабний збій в Україні

Київстар знову працює

Так, зв'язок почав з'являтися у мешканців різних областей. Зокрема повідомляють, що Київстар вже працює в Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях.

Користувачам, у яких ще виникають проблеми зі зв'язком, радять перезавантажити смартфон або увімкнути / вимкнути авіарежим.