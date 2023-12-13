Наразі в компанії Київстар доволі обережно говорять про терміни щодо відновлення зв'язку після масштабного збою 12 грудня.

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Реакція президента компанії

Президент компанії Київстар Олександр Комаров зазначив, що у них є декілька сценаріїв стосовно відновлення зв’язку для абонентів.

Базовий і він же оптимістичний, що компанія почне відновлювати сервіси клієнтів.

Ми вже частково відновили фіксований інтернет для нашої бази інтернету для дому. Крок за кроком, що ми найближчим часом відновимо сервіси для всієї клієнтської бази фіксованого інтернету,

– запевнив Комаров.

Президент компанії наголосив, що з мобільними послугами трохи важче.

Базовий сценарій, я сподіваюся, що ми завтра (13 грудня – 24 Канал) почнемо відновлювати цей сервіс. Але є дуже великий рівень невизначеності. Ви відновлюєте працеспроможність якоїсь системи, і у вас починають вилазити нові проблеми. Тоді вам потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту або умовних бекдорів, які залишила ця атака, яка залишає незахищений периметр,

– пояснив президент компанії.

Він підкреслив, що відновлення - це складний ітераційний процес.

Комаров наголосив, що з одного боку ми відновлюємося, а з іншого боку – обмежені ресурсом, тому що будь-які підключення до мережі роблять не автоматично, а вручну через відповідну перевірку. Так, президент компанії висловив сподівання про початок відновлення сервісу 13 грудня, проте гарантій дати не може.

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