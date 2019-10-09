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      Київстар надаватиме цифрові рішення для розвитку Харкова

      25 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / agravery.com

      9 жовтня 2019 року найбільший національний оператор України та Харківська міська рада підписали відповідний Меморандум про взаємодію у сферах впровадження інноваційних проектів для населення міста.

      "Сьогодні мешканці міст прагнуть отримувати більшість послуг так, щоб якомога менше контактувати з різними структурами і заощаджувати таким чином свій час та ресурси, – розказав Олександр Комаров, президент Київстар. – І тут єдине можливе рішення – перевести послуги в онлайн та надати громадянам інструменти для доступу до них. Я дуже радію, що в Україні ці процеси набирають обертів і що Київстар може долучатися до розвитку міст, надаючи для цього свою експертизу та сучасні цифрові сервіси. З ними життя містян стає легшим, зручнішим та безпечнішим".

      Для запуску інноваційних проєктів для мешканців Харкова Київстар планує використовувати новітні інформаційні та телекомунікаційні технології.

      Серед них:

      • IoT-сервіси для управління міським комунальним транспортом;
      • системи для обліку та контролю використання ресурсів;
      • хмарні рішення для оптимізації витрат на експлуатацію IT-інфраструктури організацій;
      • статистичні дані на основі Big Data для сприяння розвитку інфраструктури міста, оптимізації його енергоефективності, аналізу демографічного та туристичного потоків у регіоні;
      • мобільні фінансові послуги, що забезпечать:
      1. можливість сплати за проїзд шляхом відправлення SMS-повідомлення та поповнення електронних транспортних квитків з балансу мобільного телефону;
      2. підтримку у клієнтському мобільному додатку Київстар додаткових функцій на кшталт оплати проїзду у міському електротранспорті та комунальних послуг;
      3. зростання безготівкових розрахунків на підприємствах міста за рахунок оплати з балансу мобільного телефону, в том числі з використанням технології безконтактних NFC-платежів та використанням QR-кодів.
      4. доступ до електронних порталів міста з впровадженням послуги Mobile ID.

      Харків став уже п’ятим містом України, з яким Київстар плідно співпрацює у впровадженні інноваційних проєктів для населення. Різними цифровими сервісами оператора вже успішно користуються мешканці Дніпра, Львова, Вінниці та Івано-Франківська.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Харкова
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