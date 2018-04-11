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"Київстар" встановив обмеження швидкості інтернету

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"Київстар" встановив обмеження швидкості інтернету / Фото з відкритих джерел

11 квітня найбільший український мобільний оператор "Київстар" встановив обмеження швидкості інтернету в 1,8 Мбіт/c після використання перших 6 тисяч Мб на добу.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Тобто, обмеження можуть бути використані тільки до тих абонентів, які використовують аномально великий обсяг інтернету і перевантажують мережу.

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При цьому обмежень щодо обсягу споживаного трафіку не буде.

"Статистика показує, що 0,5% абонентів регулярно використовують аномально великі обсяги мобільного інтернету – понад 100 тисяч Мб щомісяця. Ці абоненти перевантажують мережу оператора та значно уповільнюють швидкість інтернету для інших 99,5% абонентів", – розповіли у "Київстарі".

Для порівняння у "Київстарі" пояснили, що 6 тисяч Мб трафіку вистачить на сім годин переглядання відео або на 82 години прослуховування музики в хорошій якості.

Нагадаємо, 6 квітня мобільний оператор "Київстар" запустив високошвидкісний мобільний інтернет 4G. Ця послуга стала доступною для користувачів у 20 українських містах.

Теги: Техно Інтернет Мережа
Джерело: 24 Канал
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