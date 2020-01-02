Кладовища ялинок: міста України завалені непроданими деревами – фото

Одеса, Харків, Полтава та інші міста України перетворились на кладовища ялинок і сосен. Горе-продавці не встигли продати новорічні дерева до кінця 2019 року і просто залишили їх на вулицях.

Таке явище комунальники спостерігають кожного року. Тепер ялинки і сосни будь-хто може забрати безкоштовно.

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Жителі Одеси скаржаться, що дерева валяються на дорозі, тротуарах, сходах, зупинках і біля сміттєвих контейнерів.



Кладовище ялинок в Одесі / фото "Depo.Одеса"

Продаців, які повикидали ялинки, планують покарати. Директор департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман уточнив, що горе-бізнесменів внесуть до чорного списку.

Тепер покинуті "новорічні красуні" направлять до теплиць "Міськзелентрест" та перероблять на тирсу.



Комунальники прибирають покинуті на вулицях Одеси ялинки / фото "Depo.Одеса"

Складна ситуація і в Полтаві. Там також посеред вулиць залишили десятки нерозпроданих ялинок.



Кладовище ялинок у Полтаві / фото "Полтава"

Кладовища ялинок і сосен можна побачити ще у багатьох містах України – Харкові, Дніпрі, Львові, Києві та інших.



Звалище сосен у Дніпрі / фото з соцмереж