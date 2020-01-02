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      Кладовища ялинок: міста України завалені непроданими деревами – фото

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      Українські міста перетворились на кладовища ялинок після Нового року / odesa.depo.ua

      Одеса, Харків, Полтава та інші міста України перетворились на кладовища ялинок і сосен. Горе-продавці не встигли продати новорічні дерева до кінця 2019 року і просто залишили їх на вулицях.

      Таке явище комунальники спостерігають кожного року. Тепер ялинки і сосни будь-хто може забрати безкоштовно.

      Читайте також: У Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок: чому це важливо

      Жителі Одеси скаржаться, що дерева валяються на дорозі, тротуарах, сходах, зупинках і біля сміттєвих контейнерів.


      Кладовище ялинок в Одесі / фото "Depo.Одеса"

      Продаців, які повикидали ялинки, планують покарати. Директор департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман уточнив, що горе-бізнесменів внесуть до чорного списку.

      Тепер покинуті "новорічні красуні" направлять до теплиць "Міськзелентрест" та перероблять на тирсу. 


      Комунальники прибирають покинуті на вулицях Одеси ялинки / фото "Depo.Одеса"

       

      Складна ситуація і в Полтаві. Там також посеред вулиць залишили десятки нерозпроданих ялинок.


      Кладовище ялинок у Полтаві / фото "Полтава"

       

      Кладовища ялинок і сосен можна побачити ще у багатьох містах України – Харкові, Дніпрі, Львові, Києві та інших.


      Звалище сосен у Дніпрі / фото з соцмереж

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      Теги: Новини України Новорічні свята Екологія Новини політики Новини Одеси Новини Полтави
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