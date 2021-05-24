Про це повідомили 22 травня на одному з харківських телеграм-каналів. Автор відео наголосив, що весь транспорт стоїть на території обласного управління Поліції.

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Чоловік, який знімає автомобілі йде поміж них і показує Prius toyota і Mitsubishi outlander phev. На деяких із них лише побите одне з вікон дверцят.

На багатьох пошкоджені бампери. Лише кілька автівок дійсно побиті, однак на них теж не надто критичні пошкодження.

Дивіться, ось це все, друзі, зламані службові автомобілі. Вони нікому вже не потрібні,

– додав автор ролика.

Кладовище поліцейських авто в Дніпрі: відео телеграм-каналу "Харків 1654"

Зверніть увагу! У Дніпропетровській області 7 квітня трапилася ДТП автомобіля поліції та електрички. Вони зіткнулися, коли авто переїжджало залізницю на ділянці Верховцево – Кривий Ріг. Це трапилося, оскільки правоохоронці не подивились на колію перед тим, як їхати.