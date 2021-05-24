У Дніпрі знайшли "кладовище" майже цілих поліцейських авто: відео

У Дніпрі виявили "кладовище" побитих поліцейських автомобілів. У більшості з них побиті корпуси або одне скло. Однак автомобілі чомусь не ремонтують, а просто залишають.

Про це повідомили 22 травня на одному з харківських телеграм-каналів. Автор відео наголосив, що весь транспорт стоїть на території обласного управління Поліції.

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Чоловік, який знімає автомобілі йде поміж них і показує Prius toyota і Mitsubishi outlander phev. На деяких із них лише побите одне з вікон дверцят.

На багатьох пошкоджені бампери. Лише кілька автівок дійсно побиті, однак на них теж не надто критичні пошкодження.

Дивіться, ось це все, друзі, зламані службові автомобілі. Вони нікому вже не потрібні,

– додав автор ролика.

Кладовище поліцейських авто в Дніпрі: відео телеграм-каналу "Харків 1654"