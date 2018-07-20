Класичні костюми та білі кросівки: "Шахтар" прибув до Одеси на матч Суперкубка

На матч до Одеси футболісти й тренери донецького "Шахтаря" вирушили в класичних костюмах та білих кросівках. Окрім того, четверо гравців не відправилися на гру проти "Динамо".

До попередньої заявки на поєдинок із "Динамо" не потрапили Тайсон, Максим Малишев, В’ячеслав Танковський і Додо.

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Повний список футболістів, які полетіли до Одеси, виглядає так:

воротарі: Олег Кудрик, Олексій Шевченко, Андрій Пятов;

захисники: Ісмаїлі, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Олег Данченко, Ярослав Ракицький, Давид Хочолава, Сергій Кривцов;

півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Сергій Болбат, Веллінгтон Нем, Дентіньо, Алан Патрік, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркіньос Сіпріано, Олександр Зубков;

нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораес.

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Щодо нового стилю, то, як зазначено на сайті "гірників", "коли для закордонних клубів виїзд на гру в класиці є цілком звичним, то для «Шахтаря» на внутрішні турніри – новий досвід". Варто зазначити, що у костбмах та білих кросівках були як гравці, так і тренерський штаб "Шахтаря". Окрім того, їх стиль доповнював галстук з логотипом клубу.