Класичний костюм та елегантна зачіска: Меланія Трамп зустрілась з Єлизаветою ІІ

Чарівна Меланія супроводжує свого чоловіка – чинного Президента США Дональда Трамп – в офіційній поїздці до Великобританії. У резиденції королівської сім'ї американське подружжя вже зустрілось з королевою Єлизаветою ІІ.

Меланія Трамп вкотре приголомшила розкішним "луком" під час офіційного заходу. У Віндзорському палаці, де Президент та перша леді зустрілись з королевою Єлизаветою ІІ, американка продемонструвала витончене вбрання, яке підкреслило важливість події.

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Дружина Дональда Трампа обрала білий елегантний костюм від Christian Dior. До стильного одягу Меланія зробила стильну зачіску та ідеальний макіяж. Туфлі на підборах та пояс завершили образ першої леді.

Водночас королева Єлизавета ІІ теж підготувалась до зустрічі з Трампами. Монарх вбрала сукню з квітковим принтом, яку доповнила блакитним пальто та капелюхом. Її Величність не оминула традиції та підібрала до одягу розкішну брошку, яка додала "луку" ще більшої витонченості.



Чарівний образ Меланії Трамп



Дональд та Меланія Трампи в Лондоні



Чарівна Меланія Трамп зустрілась з Єлизаветою ІІ



Президент США та перша леді



Глава Білого дому на зустрічі з королевою

Варто зазначити, що Дональд Трамп кілька разів порушив королівські правила та став спиною до Єлизавети ІІ. Окрім цього, Президент США збентежив Її Величність, коли раптово зупинився під час прогулянки територією Віндзорського палацу.