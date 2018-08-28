Клаудія Шиффер показала головні тренди осені у Vogue: вишукані фото

Супермодель Клаудія Шиффер, яка нещодавно відсвяткувала 48-річчя, знялась у новій фотозйомці для вересневого номера паризького Vogue. Для фотоісторії зірка приміряла декілька чарівних осінніх образів преміальних марок.

Клаудія Шиффер позувала в нарядах таких брендів як як Isabel Marant, Ralph Lauren і Massimo Dutti. Over-size штани, блузи та ковбойські чоботи дуже пасували моделі. Автором нової фотозйомки став фешн-фотограф Грегорі Харріс.

Читайте також: Клаудії Шиффер – 48: найгарячіші фото супермоделі 18+

Фешн-експерти журналу додають, що самі такі образи повинні бути присутніми в гарберобі кожної модниці цієї осені. "Стильний осінній casual-гардероб", – саме так характеризують наряди на Клаудії Шиффер стилісти.



Клаудія Шиффер для Vogue Paris

Нагадаємо, що подруга Клаудії Шиффер, Сінді Кроуфорд, стала зіркою червневого випуску тайванського Harper's Bazaar, де також продемонструвала модні тренди осені 2018.