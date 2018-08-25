Клаудії Шиффер – 48: найгарячіші фото супермоделі 18+

Німецька супермодель та актриса Клаудія Шиффер сьогодні, 25 серпня, святкує день народження. Зірці виповнилось 48 років. Пропонуємо дізнатись, як досягала успіху модель та які сексуальні фото затьмарювали розум палких шанувальників.

У свої 16 років Клаудія вперше дебютувала у модному бізнесі, коли познайомилась з директором модельного агентства "Metropolitan". Згодом зірка переїхала в Париж та вперше знялась для обкладинки видання Elle. Після кількох років напруженої праці зірка стала однією з найбільш високооплачуваних моделей світу.

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Разом з Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл та низкою інших легенд модної індустрії вона стала справжньою іконою для сотень моделей. Її життєву позицію також схвалювали не тільки модні критики, – Клаудія Шиффер навіть стала послом доброї волі ЮНІСЕФ від Великої Британії. Сьогодні зірка перебуває у щасливому шлюбі з британським продюсером Метью Воном, від якого народила троє дітей.

Пропонуємо подивитись підбірку найгарячіших фото за її кар’єру, які прикрашали рекордну кількість обкладинок таких глянців: Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper's Bazaar, Marie Claire, Playboy, Rolling Stone, Time, Vanity Fair, Vogue та інших.



Клаудія Шиффер