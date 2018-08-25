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Клаудії Шиффер – 48: найгарячіші фото супермоделі 18+

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Клаудії Шиффер – 48: найгарячіші фото супермоделі 18+
Клаудії Шиффер – 48: найгарячіші фото супермоделі 18+ / Фото з відкритих джерел

Німецька супермодель та актриса Клаудія Шиффер сьогодні, 25 серпня, святкує день народження. Зірці виповнилось 48 років. Пропонуємо дізнатись, як досягала успіху модель та які сексуальні фото затьмарювали розум палких шанувальників.

У свої 16 років Клаудія вперше дебютувала у модному бізнесі, коли познайомилась з директором модельного агентства "Metropolitan". Згодом зірка переїхала в Париж та вперше знялась для обкладинки видання Elle. Після кількох років напруженої праці зірка стала однією з найбільш високооплачуваних моделей світу.

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Разом з Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл та низкою інших легенд модної індустрії вона стала справжньою іконою для сотень моделей. Її життєву позицію також схвалювали не тільки модні критики, – Клаудія Шиффер навіть стала послом доброї волі ЮНІСЕФ від Великої Британії. Сьогодні зірка перебуває у щасливому шлюбі з британським продюсером Метью Воном, від якого народила троє дітей.

Пропонуємо подивитись підбірку найгарячіших фото за її кар’єру, які прикрашали рекордну кількість обкладинок таких глянців: Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper's Bazaar, Marie Claire, Playboy, Rolling Stone, Time, Vanity Fair, Vogue та інших.


Клаудія Шиффер

Теги: LifeStyle Еротика Мода
Джерело: 24 Канал
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