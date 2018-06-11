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Клен, в'яз чи гіркокаштан: киянам пропонують обрати дерева для Хрещатика

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На Хрещатику збираються пересадити дерева
На Хрещатику збираються пересадити дерева / vlasne.ua

Киянам пропонують обрати, які дерева вони хочуть бачити на вулиці Хрещатик. В мережі створили спеціальне голосування.

Деякі види дерев, що раніше були висаджені на вулиці Хрещатик у Києві, не витримують підвищення рівня засоленості ґрунтів і високого рівня загазованості повітря, повідомляють у КО "Київзеленбуд".

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Особливо це стосується дерев, що розташовані безпосередньо біля проїжджої частини. Тому постало питання про заміну їх на більш стійкі та витривалі породи,
– передають в організації.

Так, стартував проект "Обери дерево для Хрещатика!", який передбачає вилучення постраждалих дерев на "лікування". На їхнє місце організатори проекту збираються висадити більш адаптовані до умов мегаполісу саджанці.

Таким чином, мешканцям столиці самостійно обрати дерево, яке має зростати на головній вулиці міста.

Серед представлених видів: клен гостролистий "Royal red", в’яз "New Horizon", гіркокаштан червоноквітковий, дуб звичайний "Fastigiata Koster", горобина проміжна "Brouwers", граб звичайний "Fastigiata", платан гібридний, клен гостролистий "Columnare" та вишня пташина "Plena".

Теги: Новини Києва Екологія
Джерело: 24 канал
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