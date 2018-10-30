Клей Томпсон встановив новий рекорд НБА за кількістю трьохочкових за матч: відео

Атакувальний захисник клубу "Голден Стейт" Клей Томпсон встановив новий рекорд НБА. Гравець 14 разів влучно кинув з-за дуги у матчі проти "Чикаго". Тепер це новий рекорд у чемпіонаті.

У матчі Томпсон набрав 52 очки. Ще до великої перерви він закинув 10 трьохочкових (з 14 спроб), що теж стало новим рекордом.

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Загалом за матч гравець кидав 24 рази з-за дуги. 14 з них виявилися влучними.

Відео нового рекорду Клея Томпсона

Варто зазначити, що попередній рекорд належав партнеру Томпсона по клубу Стефену Каррі. 11 листопада 2016 року він 13 разів закинув трьохочкові у грі проти "Нового Орлеану".

Сам матч закінчився з рахунком 124:149 на користь "Голден Стейт". У середині матчу рахунок був 50:92, що є другим найбільшим показником за набраними очками в історії НБА. Рекорд належить "Фініксу", який у грі проти "Денвера" набрав 107 очок. Тоді матч у 1990 році закінчився з рахунком 173:143.