Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко продемонстрував, що, незважаючи на обіцянки відкрити автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом до кінця цього року, досі не знає, куди саме йде цей міст.

Про це KV стало відомо з його реакції на запит депутата Київради Вадима Васильчука під час сьогоднішнього засідання Київради.

"Звертаюсь до вас з запитом вчергове з приводу будівництва Подільського мостового переходу, а саме – лівобережних підходів. На свої звернення я так і не отримав відповіді, що у нас є документація, відповідний проєкт для будівництва саме лівобережних підходів, скоригованих. Мало того, на останній презентації, де був пан Густєлєв (Олександр Густєлєв – заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА), відповідальний за транспортну інфраструктуру – КВ), нам уже презентували, що міст знову буде йти через озеро Радунка. Я трохи здивований", – зазначив Вадим Васильчук.

Він підкреслив, документації щодо лівобережних з’їздів з мосту немає попри те, що це питання пропрацьовувалося останні три роки і звинуватив Кличка у політиці "подвійних стандартів".

"Три роки поспіль ви заявляєте, що міст піде на Бальзака та Алішера Навої та не буде йти через озеро Радунка. І ми йдемо послідовно, 30 з чимось звернень за ці три роки і навіть проєкт рішення відповідний робили. А зараз по факту документації нема, а чомусь виконавчий орган вирішив вести знову міст через озеро Радунка. Я би просив публічно заспокоїти громаду, що такого немає, тому що зараз ми бачимо дуже незрозумілий підхід подвійних стандартів", – заявив Вадим Васильчук.

Мер спершу взагалі не захотів відповідати на запит депутата, одразу після його виступу передавши слово наступному обранцю. Проте згодом Віталій Кличко відповів депутату, але неінформативно.

"По всіх зверненнях я даю протокольне доручення для того, щоб вас проінформувати стосовно інформації, зокрема, по проєкту Подільсько-Воскресенського мосту, щоб вас однозначно ввели в курс справ", – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, спершу мер обіцяв пустити автомобільний рух Подільським мостом у 2019 році. А останнім часом говорить про те, що рух буде запущено до кінця 2020 року. При чому, як писали ЗМІ, Кличко, аби встигнути це зробити, ладен пустити з’їзди з мосту прямо на дачний масив Русанівські Сади, не доводячи його ані до вул. Алішера Навої, ані до Троєщини.