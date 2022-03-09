Кличко відвідав столичну лікарню, де рятують постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Внаслідок цього гинуть та отримують травми мирні жителі. Мер Києва Віталій Кличко відвідав лікарню, де лікують постраждалих.

Міський голова зазначив, що медики працюють самовіддано. Він дуже вдячний лікарям за це.

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Кличко відвідав одну зі столичних лікарень

Кличко розповів, що 9 березня він відвідав столичну лікарню №7.

Вона стала опорним госпіталем для прийому і порятунку життя поранених – військових та мирних мешканців – з прилеглих до Києва Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля, де тривають бої,

– додав мер.

У цій лікарні оперують поранених, стабілізують їхній стан і скеровують в інші медзаклади Києва для наступної реабілітації. Наразі там працюють 80 медиків, які весь час буквально живуть на роботі.

"За майже 2 тижні в госпіталі прооперували та надали невідкладну допомогу кільком сотням українських військових, цивільних, дітей, поранених російськими окупантами. Госпіталь усім необхідним забезпечений, медики самовіддано працюють. Подякував їм", – зазначив Кличко.

Окрім цього, міський голова заїхав на деякі блокпости, встановлені для оборони столиці, та поспілкувався із захисниками.

"Усі налаштовані на перемогу. Київ, Україну не здамо! Разом вистоїмо! Слава Україні!", – підсумував Кличко.

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