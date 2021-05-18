Мер Києва Віталій Кличко, у будинку якого провели обшуки, вважає, що до цього причетні люди з Офісу Президента. Так на очільника столиці нібито намагаються тиснути.

Про це Кличко сказав під час брифінгу. За його словами, є низка речей, які не влаштовують людей в ОП.

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Це не таємниця, що в Офісі Президента постійно тривають наради щодо Кличка,

– сказав він.

Як зазначив міський голова Києва, в ОП нібито незадоволені активністю мера.

"Їм не подобаються заяви про локдаун, коли у нас лікарні переповнені. Не подобається, що Кличко закликає усіх мерів об'єднуватися, коли на кордонах з Росією триває так зване військове навчання російської армії", – зауважив він.

Не таємниця, що когось дратують міські ініціативи. Я виключно з цим пов'язую ці речі (обшуки – 24 канал),

– підсумував Кличко.

Дивіться брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо обшуків: відео

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