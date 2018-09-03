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Кличко долучився до відкриття нової надсучасної школи №334 у Києві

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Віталій Кличко
Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко відкрив нову, найсучаснішу школу в Україні – школу №334 в Дарницькому районі столиці та привітав дітей і вчителів з початком навчального року.

Також мер розпочав перший урок для першокласників та поцікавився мріями дітей про майбутнє. Про це йдеться на сайті Віталія Кличка. 

"Хочу привітати першокласників з першим дзвінком. Це свято, яке ви завжди пам'ятатимете у вашому житті. І хочу привітати кожного учня з тим, що ви навчатиметесь в цій найсучаснішій школі в Україні. І також вітаю вчителів і батьків: наші діти йдуть в найкращу школу в Україні, яка є зразком і стандартом для всіх навчальних закладів країни", – сказав Кличко.

Міський голова передав символічний ключ дирекції початкової школи та ліцею "Інтелект". Також Кличко оглянув класи і приміщення нової школи.

У коментарі журналістам він нагадав, що столична влада робить все можливе, аби створити належні умови для якісної освіти в Києві.

У 334-тій школі зможуть навчатися близько 1,5 тисячі дітей. У будівлі буде розміщена початкова школа та ліцей "Інтелект". "Школа має все необхідне обладнання та техніку, аби діти навчалися комфортно та здобували освіту європейського рівня. Зокрема, робоче місце вчителя обладнане комп’ютером, окрім звичайної дошки, у класах є великі інтерактивні дисплеї для перегляду відеоматеріалів. Також є спеціальні кабінети для вивчення іноземних мов, танцювальна студія, студія музики та співу, 3 спортивні зали, медична частина, душові кімнати, кабінет психолога. Початкова школа має окремі ігрові класи та сучасні парти-трансформери. Школа – енергоефективна. Вона має автономне опалення, яке здійснюватиметься системою теплонасосів", – відзначив мер Києва.

Також у будівлі встановлена і система "розумний дім", яка передбачає автоматичне регулювання температури приміщень школи в залежності від того, чи перебувають в приміщенні люди та яка температура надворі. Будівля має додаткове утеплення та енергоефективне LED-освітлення.

"Ми працюємо над тим, аби всі столичні школи були такого зразка!", – наголосив мер.

Так, до кінця року столична влада планує завершити реконструкцію з прибудовами ще у двох столичних школах – в Биківні та в Голосіївському районі. Також у 2018 році міська влада запланувала відкрити 8 садочків (1 новозбудований та 7 реконструйованих). Три дитсадки вже відкрили. Всього ж за останніх чотири роки, наголосив Кличко, в столиці побудували або повністю реконструювали 7 шкіл та 19 дитячих садочків.

Теги: Новини Києва Віталій Кличко Освіта
Джерело: 24 Канал
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