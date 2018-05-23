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Кличко: Доля боргів "Київенерго" перед "Нафтогазом" повинна вирішуватися на національному рівні

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Віталій Кличко
Віталій Кличко / kiev.klichko.org

Борги ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" не повинні стати загрозою для забезпечення життєдіяльності столиці.

Про це міський голова Віталій Кличко заявив під час засідання Київради, йдеться на сайті партії УДАР

Так, за словами мера, для повноцінної роботи нещодавно створеного комунального підприємства "Київтеплоенерго", яке перебирає на себе функції із теплозабезпечення міста після припинення угоди з "Київенерго", необхідне укладення договорів з "Нафтогазом" на постачання природного газу. "Київтеплоенерго" звернулося до "Нафтогазу", однак отримало відмову. "Відмову мотивують наявністю боргів попереднього користувача – ПАТ "Київенерго". Розмір боргів – майже 5 млрд грн! Це борги, що накопичувались роками. І їх доля повинна вирішуватися на національному рівні, враховуючи масштаб питання", заявив Кличко.

Він відзначив, що "Київтеплоенерго" не може взяти на себе зазначені боргові зобов’язання. "Першочерговим завданням для підприємства є підготовка до зими, закупівля необхідної техніки та створення ресурсної бази для надання сервісу киянам", додав мер та зазначив, що проблема боргових зобов’язань приватної компанії "Київенерго" перед "Нафтогазом" повинна вирішуватися окремо від питання газопостачання міста та стабільної роботи теплопостачальних підприємств. "Проблема боргових зобов’язань однієї компанії перед іншою не повинна впливати на безперебійність надання послуг для мешканців міста. Такий варіант виходу з ситуації ми пропонуємо "Нафтогазу", наголосив Кличко.

"Закликаю всіх серйозно поставитися до цієї проблеми! Ухвалення рішення "Про питання заборгованості перед "Нафтогаз України" продемонструє консолідовану позицію Київради. – Борги "Київенерго" не повинні стати загрозою для забезпечення життєдіяльності міста", підкреслив мер.

Кличко нагадав, що на сьогодні місто послідовно виконує рішення Київради щодо припинення угоди з "Київенерго" та повертає під контроль громади майно, що 17 років перебувало в управлінні комерційної структури.

Наразі завершений перший етап повернення майна. Зокрема, повернуто місту і передано в експлуатацію "Київтеплоенерго" 65 тисяч одиниць майна. До штату комунального підприємства переведені близько 5 тисяч працівників. Також підприємство вже ліквідувало майже тисячу пошкоджень теплових мереж в процесі підготовки до зими та отримало необхідні ліцензії й тарифи для роботи від КМДА і подало необхідні документи для отримання ліцензій в НКРЕКП.

Теги: Київрада Віталій Кличко Нафтогаз Київенерго Гроші
Джерело: 24 Канал
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